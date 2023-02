Italiano: “Risultato penalizzante, ricercavamo continuità. Cori? Il “fate ridere” non mi trova d’accordo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così al termine del match contro il Bologna: “Cercavamo continuità di risultati e non è arrivata. Le disattenzioni ci costano le partite. Il risultato credo sia molto pesante. Peccato non ottenere punti in questi incontri. In campionato non riusciamo a svoltare, nelle altre competizioni riusciamo a segnare con più continuità. Dispiace non riuscire ad essere ciò che vorremo dimostrare. Dobbiamo continuare a lavorare, archiviamo e pensiamo alla prossima”.

Poi ha proseguito: “In mezzo al campo oggi abbiamo avuto poca qualità. Ricercavamo continuità, peccato davvero. Brekalo? E’ un esterno sinistro a cui piace rientrare. Mi ha spiegato che quella è la posizione che preferisce. Si è presentato con un grande entusiasmo e l’abbiamo messo dentro subito. Non siamo una squadra che sbaglia partite nettamente. In questo momento stiamo dimostrando di non essere affidabili sotto il punto di vista dei risultati. Dobbiamo mettere a posto le lacune che abbiamo. Cori? Il “fate ridere” non mi trova d’accordo”.