Italiano ritrova anche gli ‘influenzati’. Un giocatore della Primavera aggregato: Potrebbe partire per la Polonia

Tutti in campo i giocatori della Fiorentina per l’allenamento di questa mattina, anche Lucas Martinez Quarta che pure non sarà della partita contro il Lech Poznan perché squalificato.

Ci sono regolarmente anche Nikola Milenkovic e Riccardo Saponara che hanno saltato la partita contro lo Spezia di sabato scorso e che, a questo punto sono abili e arruolati per il match di Conference League.

Tra i giovani da sottolineare il fatto che Michael Kayode è stato aggregato alla prima squadra e potrebbe partire per la Polonia.