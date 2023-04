Italiano ritrova anche Saponara: l’attaccante è rientrato in gruppo in vista dello Spezia

La Fiorentina è tornata in campo questa mattina per preparare la partita contro lo Spezia di domani. Tra le novità più importanti c’è quella che riguarda Riccardo Saponara: l’attaccante viola è tornato in gruppo dopo l’influenza che lo aveva colpito nelle scorse ore e lo aveva costretto al forfait contro la Cremonese.

Il giocatore ieri si era allenato a parte, mentre oggi risulta essersi allenato insieme agli altri, alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Possibile convocazione anche per lui, dunque, dopo il rientro in gruppo degli scorsi giorni di Milenkovic, anche lui assente allo Zini. Tutti a disposizione di Italiano, con Amrabat che però sarà assente per squalifica.

Da aggiungere, tuttavia, le condizioni ancora non perfette per il numero 8 viola. Con ogni probabilità, Saponara tornerà tra i convocati, ma difficilmente lo vedremo in campo domani.