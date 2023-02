Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Antonin Barak è rientrato in gruppo co i compagni e sarà a disposizione per Braga-Fiorentina. Il centrocampista ceco era stato costretto a saltare la partita contro la Juventus a causa di una sindrome gastro-intestinale.

Rimane ancora in dubbio invece Sottil. Si attendono ulteriori notizie per l’ala, che lavora solo parzialmente in gruppo per il momento.