Italiano scende in campo per Berardi: la chiamata decisiva può arrivare dal tecnico che continua a immaginarlo alla Fiorentina

Il giocatore ideale, il prototipo perfetto per chiudere il suo tridente: l’ha sempre considerato così Domenico Berardi il tecnico della Fiorentina, fin dalla sua prima estate a Firenze. Non a caso la società viola provò a interessarsi all’esterno del Sassuolo ma rimanendo su cifre molto lontane dalle richieste. Il sogno di Italiano però è ancora vivo e, come scrive il Corriere Fiorentino, potrebbe essere proprio lui a chiamare Berardi per convincerlo definitivamente. L’esterno calabrese avrebbe sposato la causa già due stagioni fa e ora che il momento del suo addio al Sassuolo pare davvero arrivato, e i costi più bassi, la pista viola potrebbe accendersi.