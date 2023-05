Italiano: “Scenderemo in campo con lo spirito giusto. Vogliamo aggiustare ancora la classifica in campionato”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ai canali ufficiali del club viola ha parlato così a poche ore dal match contro l’Udinese: “Scenderemo in campo con lo spirito giusto. Vogliamo aggiungere ancora punti alla nostra classifica. E’ da un po’ che non vinciamo e vogliamo tornare ad ottenere i tre punti. Giocheremo contro una squadra tosta e vogliamo fare bene. I friulani sono una compagine difficile da affrontare, che è forte fisicamente ed è in un buon momento, sarà una partita difficile come tutte. Sia noi che loro ci giochiamo tanto. Dobbiamo trovare le energie giuste”.