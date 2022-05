Italiano: “Sconfitta meritata, la Sampdoria andava più forte di noi nonostante avessimo più motivazioni. Archiviamo tutto e giochiamoci l’Europa contro la Juve, era destino”

Dopo la disfatta contro la Sampdoria il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha espresso il suo parere sulla bruttissima gara giocata dai viola a DAZN: “C’è poco da dire, i nostri avversari sono più liberi e attenti di noi, avevano la testa libera. Abbiamo sprecato il primo match point, adesso dobbiamo giocarci il secondo”.

Poi prosegue: “Oggi andavano più forte noi, avevano una velocità diversa. Mi dispiace perché avevamo più motivazioni noi. Non abbiamo trovato il gol soprattutto nel primo tempo per riaprirla. Chi è subentrato oggi a differenza dell’altre volte. Ora archiviamo tutto, e ripeto, proveremo a rifarci contro la Juventus. Temevo gli attaccanti della Sampdoria e questo stadio. Così è stato. Non abbiamo fatto bene come l’ultima gara e la sconfitta è meritata. Ora dobbiamo giocarci l’ultima chanche per centrare l’Europa.

E Italiano conclude così: “Noi continuiamo ad avere partite che contano. Era destino che dovevamo giocarcela in casa, cercheremo di essere diversi da quelli visti oggi. Daremo il 100% perché non c’è altro da fare”.