Italiano: “Se non andiamo al massimo siamo battibilissimi, sono arrabbiato ma dobbiamo archiviare subito. Le coppe? Era importante anche oggi”

Deluso e arrabbiato Vincenzo Italiano che a Dazn commenta così la sconfitta della Fiorentina a Monza:

“Eravamo partiti molto bene, credo che non abbiamo approfittato dell’approccio così morbido del Monza o non del tutto. Siamo andati in vantaggio di due gol, stavamo facendo le cose perbene, noi non ci possiamo permettere cali di tensione. Siamo una squadra che se non va al 100% può permettere anche a una squadra come il Monza di rientrare e vincere la partita.

Avendo impegni importantissimi, non esiste sparire dalla partita in questo modo ma siamo obbligati ad archiviare. Abbiamo commesso degli errori da calo di tensione e non deve capitare perché ti costano caro. Le coppe hanno influito? Può essere ma anche oggi era importante, potevamo superare il Bologna, l’attenzione era alta, non possiamo staccare la spina perché viviamo di quello. Se siamo rinati è perché tutti abbiamo alzato l’asticella. Penso che sia solo una questione di atteggiamento, non lo dobbiamo sbagliare perché diventiamo una squadra vulnerabile e fattibilissima.

Sono arrabbiato per aver perso ma devo restare lucido, sereno, tranquillo perché abbiamo appuntamenti troppo importanti. I due gol del primo tempo non dobbiamo subirli perché eravamo in pieno dominio e pieno possesso. Potevamo sfruttare questo turno di campionato, per cui abbiamo fatto una chiacchierata serena con i ragazzi a fine partita.

La semifinale di giovedì? Una partita importante perché ci vede in vantaggio, giochiamo in casa e permette a noi e alla Cremonese di giocarci una finale storica”.