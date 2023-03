“Italiano se potesse organizzerebbe un bel Fiorentina-Real Madrid. E il riposo? Un’altra volta”

E ora, dopo il ciclo vittorioso messo in atto dalla Fiorentina, arriva la sosta. Benedetta perché così i giocatori viola potranno tirare un po’ il fiato dopo un mese e mezzo ricchissimo di impegni? O maledetta perché la squadra si stava esprimendo bene ed è un peccato interrompere questo flusso?

“Il calendario dice che domenica non si giocherà – scrive su La Nazione il giornalista Riccardo Galli – che ci si potrà rilassare, stare tranquilli e recuperare energie. Tutto vero e inevitabile. Con Italiano, troppo psicologo oltre che bravo allenatore, che già oggi cercherà di inventarsi il modo giusto per tenere i ragazzi sul ’filo’ e far sì che i prossimi appuntamenti sembrino un po’ vicini del primo week end di aprile”.

E poi: “Italiano se potesse organizzerebbe un bel Fiorentina-Real Madrid per bruciare i tempi della sosta. E il riposo dopo le belle fatiche di questi tempi? Un’altra volta”.