Italiano: “Se Vlahovic si diverte si toglierà tante soddisfazioni. Oggi ho scelto Nastasic perché è in condizione e le rotazioni nel turno infrasettimanale sono preventivate”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento dei viola e sulle scelte di formazione per la gara contro l’Inter: “Sono contento che Vlahovic ha usato la parola “divertirsi” in una recente intervista. Se non c’è quello è difficile e diventa troppo stressante. Se per lui questo è divertimento sono sicuro che si toglierà grandi soddisfazioni”.

Su Nastasic titolare: “Questa settimana le tre partite sono pesanti. Quando c’è primo infrasettimanale dell’anno è dura recuperare dalla fatica e le rotazioni erano preventivate. Nastasic adesso è in condizione, spinge molto ed è opportuno dargli questa occasione”.