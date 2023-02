Italiano: “Sembrerà una partita già finita, ma saremmo dei folli a distruggere il vantaggio dell’andata. Dopo Braga speravamo di vincere ancora, ma almeno è arrivato il pareggio con l’Empoli”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro il Braga:

“Domani cercheremo di sfruttare il vantaggio che abbiamo, a prescindere dalla strategia che adotterà il nostro avversario. Sembra una partita già finita, ma dovremo mantenere la stessa concentrazione di una settimana fa: abbiamo un vantaggio che non possiamo distruggere. Saremmo dei folli a farlo, non possiamo regalare vantaggi agli avversari”.

Sul pareggio con l’Empoli: “Dopo Braga speravamo di vincere ancora, ma ai ragazzi non si può dire niente, perché con l’Empoli l’abbiamo almeno pareggiata, anche se meritavamo la vittoria. Vogliamo infilare dei successi in coppa e in campionato, ma dobbiamo concedere meno agli avversari. Dobbiamo maturare“.

Sulle differenze fra campionato ed Europa: “Giochiamo diversamente rispetto alla Serie A perché in Coppa ci concedono più spazi, ma il fatto di trovare tante situazioni offensive mi dà fiducia. Come a Braga, tante altre volte potevamo dilagare e chiudere le partite: indirizzare le gare deve essere sempre il nostro obiettivo”.