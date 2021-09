Italiano: “Sempre detto che questa squadra ha valori importanti. A Bergamo premiati i calciatori che erano rimasti a Firenze. Portiere? Le gerarchie ci sono”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha tratto fin da subito buone sensazioni sulla sua squadra: “Ho sempre detto dai primi giorni, che questa è una squadra che ha dei valori importanti. Stava a me e al mio staff migliorare ciò che era stato fatto nell’anno precedente. L’obiettivo è quello di fare di più dell’anno precedente. Segreti? Ce ne sono pochi. Quando si va in campo con questa dedizione durante la settimana, i risultati poi arrivano”.

A Bergamo abbiamo visto diversi avvicendamenti, anche in porta: “Per quanto riguarda l’ultima gara ho premiato chi ha preparato in settimana la partita contro l’Atalanta. Ci sono delle gerarchie per quanto riguarda i portieri e i ragazzi lo sanno. Domani vedremo”.