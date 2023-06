Italiano si mette in fila per Nzola: Il nome dell’angolano emerso nell’ultimo vertice di mercato. Un feeling importante con l’allenatore

Dopo averlo affrontato da avversario per due stagioni, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, spera che la sua strada e quella di M’Bala Nzola possano di nuovo incrociarsi in riva all’Arno.

Il Corriere dello Sport-Stadio stamani parla in maniera approfondita dell’attaccante dello Spezia e specifica come sia il suo uno dei nomi emersi nel vertice di mercato andato in scena sabato tra il tecnico e la dirigenza viola.

In passato il ds Pradè aveva già sondato la pista ma, complici le alte richieste da parte del club ligure, non si era mai spinto oltre. Adesso con la retrocessione dello Spezia le carte in tavola sono destinate a cambiare e anche la Fiorentina è pronta a mettersi in lista per capire la disponibilità della punta a trasferirsi a Firenze.

Il feeling con l’allenatore non manca: sotto la guida di Italiano Nzola in tre anni ha realizzato 26 gol in 82 presenze.