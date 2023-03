Italiano: “Siamo abituati a black out sotto porta, troppo superficiali in alcune occasioni. Castrovilli? Tra i migliori nel primo tempo, stiamo recuperando un giocatore importante”

Il commento di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, anche in sala stampa:

“L’unico dispiacere per stasera è aver segnato solo un gol, nel primo tempo potevamo indirizzare la partita in modo diverso. Potevamo essere meno leggeri, poi i ragazzi l’hanno approcciata e interpretata bene. Rimane l’1-0, continuiamo la striscia positiva e andremo lì a battagliare e a fare una gara tosta, i nostri avversari cambieranno atteggiamento e dovremo essere più concreti di stasera.

Cambi hanno inciso? Questo deve essere il fattore che cambia le sorti delle partite e delle stagioni. Chi subentra per dare qualcosa in più, da Sottil a Kouame o Cabral e Mandragora, tutti hanno dato grandissimo impegno e siamo riusciti a fare gol. A un certo punto pensavo di non andare neanche in vantaggio, non è mai facile dilagare. L’avversario ha vinto il suo girone, con qualità e un pizzico di fortuna però è da temere perché lì sarà un’altra partita.

Cosa ho detto nell’intervallo? Che dovevamo continuare a creare situazioni e a credere in quello che stavamo facendo. Noi siamo abituati a questo, riusciamo a sbagliare gol incredibile in partite dove potremmo dilagare. Meno male che Tony ci ha abituato a giocate così, come contro la Samp in Coppa Italia, in altre situazioni siamo stati superficialotti. Il risultato ci permette di andare lì con attenzione massima.

Sono dispiaciuto per il fatto che non siamo riusciti a mettere dentro tutto quello che ci avrebbe dato un pizzico di serenità. Siamo abituati ad avere questi black out sotto porta, mi auguro che al ritorno si continui a tirare come oggi. I corner? Ci sono squadre che ne battono anche più di noi, non si può sempre fare gol, sono situazioni che proviamo e riproviamo, non è mai semplice. Domenica abbiamo una partita alle 15 e pochissimo tempo per recuperare energie.

Castrovilli? Pian piano dobbiamo iniziare a dare minuti a chi sta rientrando, oggi l’ho premiato perché subentra bene. Stava per fare un grandissimo gol, nel primo tempo è stato uno dei migliori, ha cercato di mettere in difficoltà la difesa. Poi chiaramente era in debito di ossigeno, però stiamo recuperando un giocatore importante.

I centrali? Entrambi si stanno comportando bene però le partite ravvicinate ci obbligano a coinvolgere tutti, sono convinto che domenica tantissimo faranno fatica ad essere al 100% e non avranno la condizione ideale per fronteggiare la Cremonese, che in questo momento sta bene e va forte. Bisognerà attingere a giocatori che oggi non hanno giocato, se tra questi c’è uno che si chiama Milenkovic non credo ci siano problemi. Vedo una solidità difensiva importante e spero di mantenerla”.