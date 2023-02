Italiano: “Siamo in ritardo ma possiamo scalare posizioni, la qualità si sta alzando. Brekalo è intelligente ma non al top, potremmo dargli minuti”

Appuntamento per Vincenzo Italiano, che ha parlato alla vigilia del match con il Bologna al media ufficiale viola:

“Un obiettivo che volevamo era arrivare in semifinale intanto, la bissiamo dopo quella dell’anno scorso. E’ un obiettivo di cui tutti siamo felici, affronteremo una squadra che ha eliminato Roma e Napoli, abbiamo la capacità per fare bene anche in semifinale, c’è ancora del tempo ma cercheremo di prepararci bene, abbiamo la possibilità di arrivare lontani. Europa tramite campionato? Siamo in ritardo purtroppo ma c’è la speranza di continuare a credere, a sognare qualcosa di importante se dovessimo continuare ad esprimerci così. Nulla è compromesso, di punti e di posizioni ne possiamo scalare, le prestazioni stanno migliorando e stiamo alzando il livello. Bologna? Troviamo una squadra che sta bene, è in salute e quindi ho messo in guardia i ragazzi, dobbiamo fare una grande prova. Dobbiamo fare punti perché la classifica non ci piace, abbiamo qualcuno non al 100% ma gli undici saranno agguerriti.

L’andata fu una partita in cui eravamo andati in vantaggio, poi per due episodi abbiamo perso una gara che potevamo portare a casa. Troviamo un Bologna totalmente diverso, in quella partita avevano cambiato allenatore, ora invece hanno un’identità ben precisa. Brekalo? Siamo contenti di averlo con noi, è un giocatore di qualità, gli piace stazionare a sinistra ed entrare dentro al campo. Gli piace lavorare con gli attaccanti, è arrivato da poco e deve entrare dentro i meccanismi. Come condizione non è al top per cui stiamo cercando di inserirlo, è un ragazzo intelligente e ci metterà poco a far vedere il suo valore. E’ a disposizione, a gara in corso può darci qualcosa e domani vediamo se potrà esserci la prima apparizione. Amrabat? Ha questa maschera e domani sarà in campo con questa protezione, ha il naso rotto ma non è la prima volta. Siamo abituati.

Tante presenze al Franchi? Siamo contenti di aver dato una bella soddisfazione mercoledì, siamo riusciti a portare dalla nostra parte il pubblico, che è quello per cui lavoriamo. Siamo felici che saranno in tanti anche domani, ci possono trascinare e tutti insieme possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari. Confermano che l’amore per questa maglia non finisce mai”.