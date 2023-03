Italiano: “Siamo stati poco cinici ma ci teniamo stretta la vittoria. Il giallo a Biraghi mi fa arrabbiare, non stava perdendo tempo, volevamo segnare ancora”

Mister Vincenzo Italiano commenta la prova della Fiorentina a Sky nel post gara: “Nel primo tempo potevamo andare subito in vantaggio ed indirizzare diversamente la gara ma non è mai semplice. La squadra avversaria poi si è chiusa bene. Siamo stati poco cinici, però ci prendiamo il vantaggio di un gol e ce la andremo a giocare in Turchia sapendo che sarà difficile e dovremo essere diversi sotto porta. Sulle occasione di Jovic e Bonaventura siamo stati un po’ superficiali. Bene Barak Sottil e Kouame che sono entrati. Ancora una volta arriva il gol dalla panchina. In Europa non è mai facile e ci teniamo stretto l’1-0”.

Sul giallo a Biraghi: “Sinceramente non ho capito cosa sia successo in occasione del giallo a Biraghi. Mi fa arrabbiare questa cosa, sicuramente non stava perdendo tempo, volevamo segnare ancora. Non sarà della partita al ritorno. Il Sivasspor ha vinto il girone e certamente in casa soprattutto ha delle qualità. Oggi siamo stati bravi a non dare loro il contropiede e la possibilità di ribaltare il gioco. Andremo a battagliare in Turchia”.