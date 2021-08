Italiano: “Siamo usciti a testa alta ma sono arrabbiato, perché da oggi contano i punti. Fiducioso dell’atteggiamento della squadra, abbiamo tutto un campionato davanti”

Nel post partita di Roma-Fiorentina ha parlato l’allenatore viola Vincenzo Italiano. Queste le sue parole a DAZN: “Fino al 2-1 loro ci credevo. Abbiamo tenuto bene il campo anche in 10 contro undici e tenuto il campo noi. Poi abbiamo fatto un errore clamoroso a mollare la presa. Ma è l’inizio. Avevo detto ai ragazzi che era importante uscire a testa alta, ma sono arrabbiato perché da oggi contano i punti. Il 2-1 ci ha tagliato un po’ le gambe perché fino a lì avevamo concesso poco, ma stiamo parlando di un avversario fortissimo e avere molta più attenzione”.

E ancora: “Dietro serve qualcosa in più, davanti più concretezza. Peccato perché i ragazzi mi hanno fatto vedere che anche nelle difficoltà c’eravamo. Sul secondo gol, credo che ci sia un mezzo fallo su Pulgar, ma dovevamo essere bravi noi a leggere meglio la situazione. Venire qui con questa personalità non è da tutto. Dobbiamo lavorare e ripartire sulle cose buone che abbiamo fatto, c’è un campionato intero davanti. La partita l’avevamo preparata sull’ampiezza, è stato un peccato dover fare a meno di Callejon quasi subito. I complimenti ricevuti dopo questa sconfitta per 3-1 li girerò tutti ai ragazzi”.