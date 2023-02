Italiano: “Sirigu ha avuto un lutto in famiglia, ma se ce la fa domani sarà titolare. Brekalo? In questo momento non ha nemmeno mezz’ora nelle gambe”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha fatto il punto su alcuni singoli in casa Fiorentina, alla vigilia del match di Conference League contro il Braga:

“Sirigu ieri sera è tornato a casa per un lutto familiare. Se torna convinto però mi piacerebbe vederlo all’opera, domani sarà titolare se tranquillo. Castrovilli sta crescendo, ha alti e bassi ma è normale per chi ha avuto questo infortunio. Io l’ho avuto identico al suo: passi da momenti in cui ti senti un leone ad altri in cui hai problemi anche a scattare. Se torna quello di prima dell’infortunio ci darà una grossa mano per questi ultimi tre mesi della stagione”.

Su Cabral: “Era in grande forma e si è infortunato, ora sta tornando quello di prima. Mi fa molto piacere vederlo subentrare e fare la differenza, come nelle ultime due partite. Adesso è pronto anche a partire dall’inizio, ha recuperato completamente dall’infortunio”.

Infine su Brekalo: “Aveva giocato con il Torino, gli volevo dare subito minuti e poi si è fermato a causa di problemi muscolari. Adesso sta recuperando, ma non è ancora in grado di fare venti minuti o mezz’ora“.