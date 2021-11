Italiano: “So quanto Firenze tiene alla Juventus, è un esame importante. Nico Gonzalez non ci sarà”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha toccato molti temi alla vigilia della trasferta contro la Juventus: “So quanto ci tengano i tifosi, lo percepisco anche dai ragazzi che sono qui da qualche anno. L’abbiamo preparata bene, è un esame importante ma siamo ancora alla dodicesima giornata. Cercheremo di essere sempre gli stessi e di avere quella mentalità che avete visto tutti. Se vogliamo intraprendere una strada, dobbiamo cercare di andare a Torino e fare quanto proviamo in settimana. L’obiettivo sempre è di stare poco nella nostra metà campo, a prescindere dalla formazione della Juventus“.

Continua così Italiano: “Mi auguro di uscire con tante risposte positive, cercando di ottenere il massimo. Non ci sarà Nico Gonzalez, questa è una certezza. Mi ricordo bene la partita dello scorso anno, per la Fiorentina è stata un’importante vittoria con il vantaggio di aver giocato per buona parte della partita con l’uomo in più. Sono curioso di vedere come ne verremo fuori domani”.