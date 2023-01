Italiano sogna Arnautovic o Beto. L’Udinese chiede 25 milioni

Con Cabral KO e con delle difficoltà realizzative con gli attaccanti, per la Fiorentina, c’è la necessità di dotare questa squadra di un nuovo centravanti. E questa è stata la prima richiesta fatta da Italiano ai propri dirigenti nei colloqui fatti negli ultimi giorni.

Il sogno dell’allenatore, si legge sul Corriere Fiorentino, sarebbe quello di avere uno tra Arnautovic e Beto. Il Bologna però sembra non avere nessuna intenzione di privarsi dell’austriaco mentre l’Udinese chiede 25 milioni di euro per il giocatore portoghese. Esborso troppo elevato per i viola in questo momento a meno che non si concretizzi una cessione importante in grado di cambiare lo scenario.