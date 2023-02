Italiano: “Sono arrabbiato, spero che la Fiorentina sia sempre questa ma ci manca continuità. Ikoné? Il primo ad essere rabbioso dev’essere lui”

Molto infastidito Vincenzo Italiano, tecnico viola, in conferenza stampa:

“Sono arrabbiato perché non abbiamo vinto, perché meritavamo di vincere, sono arrabbiatissimo anche se qualcosina nel primo tempo abbiamo lasciato per strada ma ce la siamo ripresa ampiamente nella ripresa. Volevamo dare continuità alla partita di Braga, a livello di prestazione l’abbiamo fatto ma non ci ha permesso di vincere la gara. Classifica? E’ brutta perché prima di raggiungere qualsiasi traguardo devi andare forte e guardare a qualsiasi obiettivo. Non meritavamo questa posizione e dobbiamo accelerare, mancano troppe partite però. Abbiamo modo di recuperare, guardiamo la classifica sia sotto che sopra. Non vincere partite dopo aver prodotto così tanto è un peccato.

Siamo arrivati venerdì mattina alle 6, abbiamo avuto un giorno per preparare la gara e nonostante tutto la Fiorentina è stata arrembante. Abbiamo fatto rotazioni con gente che anche se non aveva giocato, era stanca. Mi dà fiducia il fatto che la prestazione arriva sempre, troviamo sempre le energie per trovare quello che serve per vincere le partite.

Attaccanti arrabbiati? Si arrabbiano anche loro e purtroppo solo a sprazzi quest’anno siamo riusciti a far vedere quello che non ci ha permesso di vincere oggi. A Braga abbiamo segnato il 2-0, la partita si è messa in discesa ma l’abbiamo fatto troppe poche volte quest’anno. Mi auguro che in questi 3 mesi la Fiorentina riesca sempre ad essere quella di oggi.

Ikoné? L’intenzione era isolarlo nell’uno contro uno, per farlo convergere verso il centro. Si è inventato quel gol con l’Inter e uno spera che abbia sempre quel piede caldo, io penso che il primo ad essere arrabbiato sia lui. Ogni volta che arriva sullo spigolo dell’area grande, piccola non lo sfrutta. Però si migliora col lavoro, gli allenamenti, anche l’esperienza di continuare a sbagliare. La freddezza a volte ce l’hai, altre si può anche costruire.

Manca continuità? E’ un problema che possono avere tante squadre, il nostro obiettivo oggi era solo questo. Trovare una doppia vittoria, ci abbiamo provato in tutti i modi, è un peccato perché tante volte abbiamo steccato ma ce l’andremo a riprendere. Dobbiamo trovare quello che ci sta mancando, continuità, concretezza sotto porta”.