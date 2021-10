Italiano: “Sono convinto che ci sbloccheremo, dobbiamo essere più feroci in area. Castrovilli ci è mancato”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato così il momento viola: “Quando si parla di dominio delle partite non è solo possesso palla. Dobbiamo cercare di essere più convinti quando entriamo nella metà campo avversario. A Venezia abbiamo avuto venti situazioni negli ultimi 16 metri ma non siamo riusciti a sfruttarle. Sono convinto che ci sbloccheremo. Dobbiamo arrivare con più ferocia dentro l’area di rigore, avere letture di gioco importanti. Una squadra che gioca con tre attaccanti non può affidarsi solamente alla punta centrale.

Poi sulla fase offensiva ha proseguito: “Sono ancora del parere che dobbiamo attaccare benissimo. Stiamo attaccando, ma non benissimo. Dobbiamo avere più voglia di segnare. Castrovilli? Ci sono mancate le sue caratteristiche. Ha questo cambio di passo palla al piede che è davvero unico. Torna a disposizione. Kokorin non sta bene e non sarà dei nostri”.