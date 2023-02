Italiano sorride e aggiunge opzioni per le fasce, Brekalo punta il Braga

Dopo i tanti infortuni di inizio stagione, le opzioni sugli esterni per Vincenzo Italiano tornano ad esserci e potrebbero dare una grande mano alla squadra per ritrovarsi. Il primis Riccardo Sottil che, dopo i dolori alla schiena e l’operazione, è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni. Per rivederlo tra i convocati servirà ancora un po’ di tempo, ma la voglia di tornare è tanta.

Il rientro di Nico ormai è archiviato, così come l’arrivo a Firenze di Josip Brekalo, che già all’esordio contro il Bologna aveva fatto vedere spunti interessanti. Anche a lui servirà tempo per entrare nei meccanismi e ritrovare il 100% della forma, ma l’obiettivo potrebbe essere già Braga. Lo scrive La Nazione.