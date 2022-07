Con le idee ancora più chiare e gli automatismi che, pian piano, stanno iniziando sempre più ad oliarsi la Fiorentina ha affondato 4-1 il Trento nella terza e penultima uscita amichevole del ritiro di Moena, dove al netto di una difesa rivoluzionata (Rasmussen in posizione di terzino sinistro ha lasciato a desiderare) e di qualche acciaccato di troppo (Gonzalez è ancora alle prese con i problemi di cervicale), i viola hanno confermato il loro percorso di crescita, salendo a quota 24 gol segnati nella fase si preparazione in Trentino con, da ieri, undici marcatori diversi.

Può sorridere convinto Vincenzo Italiano, che rispetto alle due vittorie nel triangolare della scorsa settimana contro Olginatese e Sanvitese ha potuto apprezzare in un test più attendibile le prove di alcuni singoli fino ad oggi, per un motivo o per un altro, rimasti nelle retrovie. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.