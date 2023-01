Italiano spera nei rinforzi. Un sacrificio economico per rinforzare il reparto con più lacune

“Stiamo valutando l’entità degli infortuni che hanno riguardato alcuni giocatori: valuteremo il da farsi ma penso che, se ci sarà da aggiungere qualità, la società non si tirerà indietro”. Queste le parole utilizzate dal tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta con la Roma.

Per il Corriere dello Sport-Stadio questo risulta essere un appello piuttosto chiaro affinché il presidente Rocco Commisso, tra i più delusi di questo incerto inizio 2023, decida di fare un sacrificio economico andando a rafforzare quel reparto (l’attacco) che fin qui ha mostrato le lacune più evidenti.

Il tutto per giocarsi quello che ancora resta di questa stagione ovvero la Conference League e la Coppa Italia, mentre in campionato il -11 dalle posizioni europee comincia a pesare come un macigno.