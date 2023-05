Italiano: “Spero che il livello arbitrale sia cresciuto in semifinale. Cabral oggi ha risposto bene, col Basilea ci sarà. Sottil invece è out…”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato della gara di Conference League contro il Basilea:

“Alcune decisioni arbitrali non ci hanno lasciati contenti, soprattutto in Europa. Arrivando alle fasi finali, però, spero che il livello arbitrale sia cresciuto. Ci lasciamo alle spalle il passato e speriamo in una partita “regolare” domani”.

Su Cabral: “Non era a disposizione col Napoli per una botta al piede. Oggi però si è allenato e sembra aver risposto bene, domani sarà a disposizione. A Basilea aveva fatto bene, ma adesso è venuto fuori anche da noi. Spero che non abbia fastidio per domani“.

E sugli altri infortunati: “Sottil non sarà della partita, ha qualche problemino e non ce la farà. Brekalo è rientrato dalla brutta botta da poco, ma è recuperato al 100%. Non è stato roba da poco il suo problema”.