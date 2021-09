Italiano: “Squadra amareggiata dopo l’Inter, dopo una prestazione di altissimo livello. Abbiamo ampi margini di miglioramento”

Consueto momento dedicato alle domande dei tifosi per Vincenzo Italiano, a margine della sua conferenza stampa:

“Martedì sera i ragazzi erano amareggiati perché è stata una prestazione di altissimo livello. Il calcio permette di avere la rivincita subito, di andarsi a prendere quello che potevamo raccogliere con l’Inter. Già domani cercheremo di reagire. Oggi sono orgoglioso del gruppo, per quello che sta dimostrando, non era facile ottenere quello che stiamo facendo vedere in così poco tempo. Le prestazioni in questo momento mi lasciano soddisfatto, se diamo continuità possono darci maggiori soddisfazioni. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento perché è giovane, con l’Inter avevamo davanti un ’98, un ’99 e un 2000. Cambiare assetto tattico? Abbiamo cercato di farlo nel finale martedì, in svantaggio, deve essere una strategia ed un piano B che devono avere tutte le squadre. L’idea era quella di mettere qualche attaccante per mettere sotto pressione la difesa dell’Inter. Cambiare punti di riferimento può essere utile. Il ritmo per 90 minuti? Forse non si può andare a mille all’ora per tutta la gara, bisogna saper rifiatare e gestire, però se si tengono alti livelli di intensità, le possibilità di vittoria aumentano”.