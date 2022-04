Italiano sta benissimo a Firenze e la società è molto soddisfatta. Pradè e il tecnico viola certificano la bontà del rapporto

Negli ultimi due giorni per quanto riguarda la Fiorentina, si è parlato anche di extra campo, inteso come futuro dell’allenatore, Vincenzo Italiano.

Su La Gazzetta dello Sport si legge stamani che Italiano sta benissimo a Firenze e la società è molto soddisfatta di lui. Subito dopo la vittoria ottenuta contro il Venezia, il diesse Daniele Pradè disse: “Italiano è la nostra chiesa al centro del villaggio vogliamo tenerlo a lungo”.

Soltanto visioni diverse su prospettive future ad ora non preventivabili potrebbero ribaltare il destino più che una clausola rescissoria (altissima) emersa al momento della firma in estate. I contatti con il manager del tecnico, Fali Ramadani, sono continui e recenti, come testimoniato anche dall’incontro di ieri pomeriggio di cui ha parlato Fiorentinanews.com.

Intanto l’allenatore ha ribadito in merito: “La proprietà ed il direttore sono stati chiari, finiamo alla grande la stagione, arriviamo dove è giusto, e poi ci sarà tempo per programmare il futuro”.