Italiano: “Stiamo prendendo gol troppo ingenui, questa classifica non rispecchia il nostro valore. Dobbiamo provare a vincere le prossime tre partite”

Ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato così il tecnico gigliato Vincenzo Italiano: “Dobbiamo crescere a livello difensivo per quanto riguarda l’attenzione, dobbiamo elevare la qualità e trovare equilibrio, stiamo prendendo gol ingenui. In campionato dobbiamo recuperare, già domani abbiamo la possibilità di risalire in classifica. Questa di ora non rispecchia il nostro valore, manca qualche punto che dobbiamo riprendere. Abbiamo tre match di campionato in cui dobbiamo approcciare per vincerle tutte, abbiamo alti e bassi che dobbiamo eliminare”.

Poi ha proseguito: “Sottil? Sta migliorando, il problema inizia ad essere sempre meno acuto. Speriamo di riaverlo al più presto con noi”.