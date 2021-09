Italiano studia la Fiorentina anti-Napoli: torna un big. Ballottaggio in difesa, certezze in mediana

Dopo la giornata di riposo concessa da mister Italiano, ieri la Fiorentina è tornata in campo. Si avvicina la sfida di domenica contro la capolista Napoli, l’ultima gara prima della pausa per le Nazionali. Il tecnico viola sta cominciando a studiare la squadra che sfiderà gli uomini di Spalletti: la certezza, al momento, è il ritorno di Nico Gonzalez dal 1’ dopo aver saltata la trasferta di Udine per squalifica.

A centrocampo è recuperato Pulgar, ma il cileno potrebbe andare in panchina: al momento, il terzetto formato da Torreira, Bonaventura e Duncan è quello che convince maggiormente Italiano. In difesa il punto fermo è rappresentato da Milenkovic: al suo fianco, si giocano una maglia da titolare Quarta, Igor e Nastasic. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.