Italiano studia le mosse in vista di Verona: possibile riposo per Nico, davanti Cabral insidia Jovic

La Fiorentina tornerà in campo lunedì per la sfida contro l’Hellas Verona. Italiano dovrà valutare i questi giorni i giocatori da mandare in campo contro i gialloblù a pochi giorni dalla vittoria interna contro il Braga. Secondo quanto scrive La Nazione, potrebbe risposarsi Nico Gonzalez, ma il dubbio più importante in attacco riguarda la punta: Jovic o Cabral?

Il brasiliano sta trovando una certa continuità con il gol e potrebbe strappare una maglia da titolare anche al Bentegodi. In mezzo probabile il ritorno in campo di Barak.