Italiano studia un nuovo turnover: Le idee verso il Genoa

Mancano tre giorni alla trasferta della Fiorentina contro il Genoa e mister Italiano potrebbe nuovamente cambiare diversi giocatori nella formazione titolare. Tra i pali potrebbe tornare dal 1’ Dragowski, out contro l’Atalanta perché tornato tardi dalla Nazionale polacca, anche se il tecnico viola deciderà soltanto a ridosso della partita.

Certo il ritorno negli undici titolari di Nico Gonzalez, che prenderà il posto di Sottil. In difesa, sulla fascia destra, ci sarà Odriozola viste le precarie condizione di Venuti. Possibile il rientro di Martinez Quarta al fianco di Milenkovic, mentre si candida per una maglia dal 1’ anche Castrovolli: c’è pure Maleh che scalpita per giocare. In più al centro sarà necessario capire se Torreira lascerà spazio a Pulgar per rientrare contro l’Inter o se verrà schierato in entrambe le occasioni per trovare continuità.