Italiano: “Tanti giocatori stanno migliorando e i risultati si vedono. Possiamo allungare questa striscia positiva”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Cremonese: “Rispetto alla prima parte di stagione ci sono tante differenze: alcuni giocatori stanno migliorando, su tutti Dodò, poi gli attaccanti hanno cominciato a segnare e sono tornati tutti gli infortunati. Se non abbassiamo la guardia possiamo ancora migliorare questa striscia di risultati e soprattutto di prestazioni. Abbiamo ancora tanti impegni, siamo dentro tre competizioni a marzo e questo per noi è un grande orgoglio. Non dobbiamo staccare la spina”.

E poi ha aggiunto: “Ogni volta che perdevamo andavamo ad analizzare gli errori, e questo ci ha permesso di aggiustare alcune cose. Lavorare con le sconfitte non è mai bello, ora invece stiamo ottenendo delle soddisfazioni perché tanti giocatori stanno migliorando dal punto di vista fisico e mentale. Era quello che volevamo e i risultati si stanno vedendo. Parole di Gollini? Non voglio parlare di calciatori che appartengono ad altre squadre, voglio soltanto godermi questa vittoria perché vincere in Serie A non è mai scontato”.

E infine: “Temevo tantissimo questa partita per due motivi: la Cremonese era in crescita e noi abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla dopo la Conference. Ho fatto capire ai ragazzi che non potevamo approcciare male, e infatti sono partiti alla grande e alla fine hanno vinto con merito. Abbiamo anche difeso bene, da squadra che voleva portare a casa il risultato”.