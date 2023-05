Italiano: “Terracciano ha la febbre, ma dovrebbe essere recuperabile per domani. Basilea? E’ arrivato fin qui ribaltando grandi risultati in Europa”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto per parlare nel giorno che precede la sfida di semifinale europea contro il Basilea. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Terracciano ha avuto qualche linea di febbre, oggi non abbiamo voluto che uscisse, ma credo che sia recuperabile. Domani ci vorrà intelligenza e sfruttare gli spazi che ci concederanno i nostri avversari. Sfruttare il Franchi, la Curva per concludere una stagione in modo strepitoso“.

Sul Basilea: “Un percorso dove ho avuto la possibilità di giocare partite da dentro o fuori, come quella di domani. Spero che tutto quello che sto imparando mi serva anche domani per aiutare i ragazzi. Insieme a loro stiamo facendo un percorso straordinario, sin dal playoff. Se il Basilea è arrivato sin qui significa che ha doti importanti: ha ribaltato risultati e son convinto che ci metterà in difficoltà. Ma noi non saremo da meno”.

Infine: “In Europa non si deve mai sottovalutare nessuno: si può prendere gol ma dobbiamo essere attenti e controbattere colpo su colpo. Sarà una doppia sfida dura, anche in vista del ritorno”.