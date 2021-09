Italiano tira le orecchie a Gonzalez: “Ha sbagliato e mi sono arrabbiato”

Premessa: Bastoni si aggrappa alla maglia di Gonzalez e l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto ammonire il difensore dell’Inter, cosa che invece non è successa. Ma la reazione dell’attaccante della Fiorentina è stata assolutamente fuori luogo.

Tanto fuori luogo da costringere il suo allenatore, Italiano, a tirargli pubblicamente le orecchie: “Nico dà l’anima in campo, ma ha sbagliato e mi sono arrabbiato. In parità numerica potevamo tentare l’arrembaggio“.

Un errore grave quello dell’ex Stoccarda che ha avuto conseguenze sul match di ieri e gli impedirà di esserci a Udine domenica prossima. Tutto questo sperando che non abbia esagerato con le parole, altrimenti potrebbe non esserci anche per la delicata partita successiva contro il Napoli.