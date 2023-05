Italiano: “Tutti remiamo dalla stessa parte, anche se c’è qualche comportamento fuori dal gregge, ma chi ha sbagliato ha chiesto scusa. Fiducia, entusiasmo, a Basilea andiamo con una testa diversa”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Volevamo una prestazione positiva per arrivare alla gara di giovedì nel migliore dei modi. Abbiamo vinto meritatamente, potevamo fare anche qualche gol in più. Fiducia, entusiasmo, andremo a Basilea a battagliare, una testa diversa rispetto a quella che avevamo giovedì sera. La gestione turnover e problemi con Terzic e Jovic? Tutti remiamo dalla stessa parte, anche se qualche comportamento fuori dal gregge c’è. Dal momento in cui si arriva al campo, si chiede scusa e si capisce però di aver sbagliato, non si può non tener conto di questo”.

Su Castrovilli: “Non dimentichiamoci da dove arriva Gaetano. Questo periodo serve a lui per ripartire l’anno prossimo a grande regime. Da questa giornata mi porto via la risposta di chi ha giocato. Giovedì abbiamo staccato i fili per 20 minuti e abbiamo perso”.

Su Duncan: “E’ sensibile, ha bisogno di una pacca sulla spalla e di essere sempre dentro al progetto. Se è così può mettere in difficoltà me nelle scelte e gli avversari con le sue giocate”.

Peccato per l’espulsione di Jack (Bonaventura) nel finale, perché non l’avremo a disposizione alla prossima. Non ho visto quello che è successo”.