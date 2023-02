Italiano: “Un trofeo a Firenze? Sognare non costa nulla. Le prestazioni in Europa e in campionato si somigliano, ma…”

A Sky Sport ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vicenzo Italiano in vista della partita di stasera contro il Braga in Conference League. Queste le sue parole: “Un trofeo a Firenze? Sognare non costa niente, quando i ragazzi parlano così so cosa intendono perché ne parliamo spesso: di andare avanti il più possibile e prenderci belle soddisfazioni, regalando emozioni ai nostri tifosi. Dispiace quest’anno avere dato qualche delusione, ma siamo ancora in corsa in tutte le competizioni. In campionato mancano tantissime partite e possiamo recuperare posizioni”.

E sul campionato: “Gli avversari sono tutti diversi, ci sono squadre che difendono bene o meglio di un’altra, però nelle coppe riusciamo a trovare quell’ispirazione che ci consente di fare tanti gol, invece in campionato non ci sta riuscendo nonostante le prestazioni somiglino tanto. Sta a noi trovare la chiave giusta e riuscire ad essere quelli che fanno la differenza in Italia e in Europa”.