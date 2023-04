Italiano: “Una gara figlia del ritorno col Braga e il Poznan, una prestazione matura. Tutta Italia si sta accorgendo del nostro straordinario cammino di quest’anno”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha raggiunto la finale di Coppa Italia con la propria squadra: “Le finali sono tutte importanti. Questo percorso che ho fatto, dal basso, mi è servito e questa finale è nata da quelle che ho già fatto. Comunque questa è una questione che riguarda tutta la squadra, un traguardo veramente straordinario. In questo momento ci godiamo questa finale ma ci penseremo tra un po’. Questa è stata una competizione in cui abbiamo avuto voglia di raggiungere questo traguardo”.

E poi: “Questa è una gara figlia del ritorno col Braga e col Lech Poznan. Dovevamo badare al sodo e non dare opportunità alla Cremonese. E’ stata una gara matura, accorta e abbiamo badato al sodo. Ogni partita va giocata con la giusta attenzione, tutto va onorato e bisogna sempre cercare di vincere. Possiamo avere le forze per mandare in campo formazioni che possano ottenere il bottino pieno. Sinceramente abbiamo voglia di aumentare il nostro bottino anche in campionato. E’ un bellissimo traguardo anche essere nella final four di Supercoppa Italiana, è un qualcosa che ci dà grande orgoglio”.

Inoltre: “Ho sentito il coro della curva e ringrazio i tifosi. Sono felice di avere regalato questo traguardo alla nostra tifoseria. Avremo una curva intera tutta viola all’Olimpico e questo ci farà andare ancora più forte. Abbiamo un’altra competizione importante però da affrontare, sarà una semifinale probante dal punto di vista mentale. Amrabat in campo? Con Castrovilli a pezzi, Barak a pezzi, ho dovuto metterlo, gli ho detto di stare attento “non ti fare ammonire” (ride ndr)”.

Infine: “Fiorentina bistrattata dai media? Tutti sanno il percorso che sta facendo questa squadra, tutto il movimento calcistico si sta accorgendo di quello che stiamo facendo e dei grandi numeri che abbiamo ottenuto in questa stagione”.