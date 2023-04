Italiano: “Grande soddisfazione essere in semifinale di Coppa Italia, domani ci giochiamo il primo tempo della sfida con la Cremonese. Abbiamo alcuni acciaccati, altri con qualche linea di febbre”

Mister Italiano risponde alle domande dei tifosi alla vigilia della sfida di Coppa Italia con la Cremonese. Queste le parole del tecnico gigliato ai canali ufficiali viola: “C’è grande soddisfazione per aver raggiunto anche quest’anno la semifinale di Coppa Italia. Come tutte le partite importanti, questa va affrontata e preparata nella maniera più attenta e concentrata possibile. Lo scorso anno ci è andata male, non abbiamo passato questo turno. Ce la metteremo tutta rispettando il nostro avversario e sapendo che la partita di campionato è andata e sarà tutta un’altra storia. Dobbiamo preparare una doppia sfida, questo sarà il primo tempo. Domani cercheremo di far valere le nostre abilità conoscendo le qualità e la forza della Cremonese“.

“Le sfide che si giocano in andata e ritorno, sono partite in cui ogni sbavatura o situazione sfruttata possono determinare il passaggio del turno. Mi aspetto una partita difficile in casa di una squadra che come noi si gioca tanto. E’ una bella partita da giocare per noi perchè è una soddisfazione essere arrivati qui. Ci metteremo orgoglio ed entusiasmo rispondendo colpo su colpo”.

“La Cremonese vuole arrivare in finale come noi. Non so come in casa grigiorossa stiano pensando o ragionando ma tutti hanno voglia di raggiungere una finale, obiettivo veramente grande, un sogno. La squadra sta bene, soprattutto mentalmente perchè le vittorie ci stanno dando tantissimo. Con i pochi allenamenti che abbiamo la partita ci sta servendo per migliorare ed esprimerci. Abbiamo qualcuno acciaccato e con qualche linea di febbre. Tutti daranno l’anima, sia chi inizierà che chi subentrerà, come stiamo sempre facendo. E’ complicato gestire nove partite in 30 giorni ma ci siamo adattati bene. I tanti impegni ci hanno fatto crescere e dato possibilità di maturare”.