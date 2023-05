Italiano: “Una partita spettacolare, mi dà tanta fiducia in vista delle coppe. Infastidito per i 3 gol subiti ma le reti degli esterni sono decisive per noi”

Parole per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano anche in sala stampa: “Dobbiamo sicuramente stare più attenti ma io rimarco i gol fatti, per vincere servono quelli, serve il carattere per rimontare tre volte a Salerno. Arrivare alle partite che contano con questo spirito mi rende fiducioso. Chiaro che su due dei tre gol bisogna stare più attenti ma mi tengo stretta la grande prova di carattere dei ragazzi. La Salernitana sta bene, gioca bene, ha un pubblico che trascina e mi porto dietro da questa partita tutto ciò che vi sto dicendo, l’unico rammarico è non essere andati in vantaggio perché forse qualcosina poteva cambiare.

Uno spot per il calcio? Bisognerebbe rimarcare e pubblicizzare questo, è stata una partita giocata a viso aperto da entrambe. Noi abbiamo qualcosina da raggiungere in campionato, sono partite che la gente vuole vedere. Devo fare i complimenti a Paulo Sousa per quello che sta facendo da quando è arrivato, oggi è stato uno spettacolo apprezzabile.

Potevamo uscire dalla gara sul 3-2, subire qualche gol in più. Oggi abbiamo patito questa lacuna sui palloni in verticale. Ci teniamo stretto questo punto, se fossimo stati più attenti potevamo evitare qualche gol. Aggiungiamo questo punto alla classifica, va bene così.

Bonaventura? E’ stato recuperato, eravamo d’accordo nel dargli 20-30 minuti e sono contento per i gol degli esterni. Per arrivare fino in fondo bisogna contare su tutti. Gonzalez, Ikoné, Kouame e Sottil sono tornati al gol, se aggiungiamo marcatori possiamo arrivare con fiducia a questi appuntamenti.

Prove generali per il Basilea? Non so come li affronteremo, abbiamo il Napoli prima. I ragazzi stanno tutti bene, rimontare 3 volte alla 51esima partita stagionale, contro una squadra che sta bene e va forte, è una soddisfazione. Tutti possono fare prestazione, dopo Napoli penseremo al Basilea che per noi è una partita importantissima.

Quali problemi in difesa? Su ogni gol c’è un mix tra reparto e gol individuali. Riusciamo ad alternare attenzione massima a momenti dove non possiamo abbassare la guardia. Sono convinto che siano situazioni evitabili allenandoci. Mi dispiace perché non abbiamo concesso tantissimo e subire 3 gol mi dà fastidio. Penso però ai 17 marcatori che abbiamo in stagione, a tutta la rosa che è coinvolta e alla crescita caratteriale. Sono partite che ci aiutano da arrivare frizzanti alle gare più calde.

Dia? E’ molto forte, è bravo tecnicamente, vede la porta e ha fatto tanti gol. Complimenti a lui e a chi l’ha portato in Italia. Quando in Serie A si fanno tanti gol vuol dire che si è forti”.