“Italiano uno dei pochi a proporre il centrale-regista in Europa. Si è visto a Milano quando Lukaku rincorreva Igor per il campo”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato il ruolo del centrale-regista della Fiorentina e a farlo è stato il giornalista Alex Frosio, che poi è intervenuto a Radio Bruno per parlare della questione: “In Europa si vede raramente avanzare un centrale di difesa a centrocampo per impostare il gioco come propone Italiano. Non credo che Igor o Quarta non abbiano i tempi giusti per fare il regista meglio di Amrabat.

Facendo così la Fiorentina libera giocatori come i terzini di spinta, Biraghi o Dodo, che hanno molto più spazio di manovra, o fantasisti come Castrovilli. Lo abbiamo visto bene a Milano, quando Lukaku si è trovato a rincorrere Igor per tutto il campo, tagliando una linea di pressing”.