Italiano: “Vietato sbagliare l’approccio, aspettiamoci una partenza arrembante dal Lech Poznan. Peccato non avere Quarta, ma abbiamo ottimi centrali. Mi è piaciuto Brekalo contro lo Spezia”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a Sky per presentare la sfida di Conference League: “Siamo dispiaciuti per la partita in campionato, poteva essere un record davvero storico e un qualcosa di importante per il gruppo e per la società. Adesso torniamo dentro a una competizione a cui teniamo tantissimo. Cercheremo di costruirci e crearci le giuste condizioni per la gara di ritorno”.

Sul Lech Poznan: “Abbiamo studiato e visto la squadra. Qui in casa è molto temibile, trascinata da un pubblico che canta dall’inizio alla fine. Aspettiamoci una partenza arrembante, alla quale dobbiamo rispondere colpo su colpo. Non dobbiamo assolutamente sbagliare l’approccio”.

Sull’assenza di Martinez Quarta: “Ha grande dimestichezza nel gestire la palla, gestisce bene tutte le difficoltà anche in situazioni di difficoltà. Ci dispiace non averlo perché è in una condizione incredibile, ma abbiamo altri centrali su cui fare affidamento, con Milenkovic e Igor. Meno rotazioni? Adesso tanti ragazzi sono cresciuti e hanno trovato forma e intesa coi compagni”.

Su Brekalo: “Mi è piaciuto sabato. Quando è entrato, ero convinto che poteva mettere in difficoltà la retroguardia dell0 Spezia. Ha creato ottimi presupposti, assieme a Sottil”.