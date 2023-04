Italiano: “Vincere aiuta a lavorare con più serenità, ma non dobbiamo abbandonare questa strada. Abbiamo recuperato gli indisponibili a Cremona, domani ruoteremo qualcosa”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club, alla vigilia della gara contro lo Spezia. Ecco le sue parole: “Vincere aiuta sempre, in qualsiasi circostanza. Così si lavora con molta più serenità, crescono autostima e consapevolezza. In questo momento stiamo ottenendo grandi soddisfazioni, ma mi preme dire che ai ragazzi ho reso chiaro il fatto di non dover abbandonare questa strada e questa concentrazione”.

Sulla prossima gara: “Ormai abbiamo superato questo step, siamo abituati a pensare a tutti gli impegni passo per passo. Siamo pronti a ripartire, partita dopo partita, con poco tempo per gioire o deprimersi. Domani ci giochiamo tanto, davanti al nostro pubblico. Il campionato è ancora lungo: mancano 10 partite e ci sono 30 punti a disposizione. Vogliamo continuare a essere tosti, accompagnati dalle caratteristiche che ci stanno facendo gioire”.

E aggiunge: “Lo Spezia nasconde insidie dal punto di vista motivazionale: sarà una partita difficile come tutte. Ha ottime qualità ed è una squadra da affrontare con la massima attenzione”.

Sulla condizione della squadra viola: “Le vittorie hanno anche la capacità di farti recuperare più in fretta. Stiamo tutti bene, abbiamo recuperato gli indisponibili a Cremona per qualche linea di febbre. Penso che ruoteremo qualcosa, ma chiunque andrà in campo so che darà l’anima”.