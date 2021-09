Italiano: “Vincere qui è troppo bello per noi. Vlahovic firmerà il contratto e lo farà presto. Sugli episodi arbitrali…”

Grande soddisfazione per la vittoria della Fiorentina quella espressa da Vincenzo Italiano a Sky: “Venire a vincere qua non è facile è un risultato importantissimo per noi. Siamo stati bravi in generale, ma abbiamo avuto due-tre situazioni in cui potevamo far male e non abbiamo fatto gol. Con una squadra come la nostra, in costruzione, vincere qui è troppo bello”.

Sul rinnovo contrattuale di Vlahovic: “Lo farà presto, la trattativa sta andando avanti da un pezzo penso che si arriverà alla conclusione. I rigori non è facile segnarli. Ha una cultura del lavoro straordinaria e in allenamento va a mille all’ora. Se continua così, a non perdere umiltà e spirito di sacrificio farà tanta strada”.

Sugli episodi arbitrali: “Il rigore nostro ho visto un tocco di mano. Il loro rigore c’era, così come Zapata era in fuorigioco nel primo tempo”.