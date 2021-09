Italiano: “Vittoria che volevamo e che ci lascia soddisfatti, nonostante la sofferenza. Ma dove non si soffre in Serie A?”

Interviene a Dazn l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, soddisfatto per la vittoria viola alla Dacia Arena:

“Per i tre punti sono molto soddisfatto, per il primo tempo anche, per il secondo di sofferenza insomma. Ma in Serie A dov’è che non si soffre? Partita che per il risultato ci lascia soddisfatti, dobbiamo andare a correggere difetti e problemi che abbiamo. L’approccio in questo momento non lo sbagliamo quasi mai, abbiamo difficoltà quando l’avversario alza la pressione, cercheremo di migliorare sotto questo aspetto. Nel secondo tempo la sofferenza ci può stare, siamo stati bravi, abbiamo aggiunto un difensore per limitare i danni, siamo contenti, è una vittoria che volevamo. Brava l’Udinese che ci ha messo in difficoltà con questo cambio di sistema, dobbiamo essere più veloci e svegli per i prossimi esami che ci attendono”.