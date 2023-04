Italiano: “Vlahovic determinante per sei mesi, Cabral ha avuto bisogno di tempo e Jovic è in crescita. Io all’Inter? La mia testa è proiettata verso altri discorsi”

Per i primi mesi in cui Vincenzo Italiano è stato sulla panchina della Fiorentina, c’è stato un trascinatore per questa squadra chiamato Dusan Vlahovic.

Sul serbo, l’allenatore dei viola ha detto a Radio Anch’io Sport: “E’ stato un giocatore determinante in quei sei mesi che l’ho avuto. Poi sono arrivati elementi che hanno avuto bisogno di tempo per ambientarsi, come Cabral. Questi ragazzi ci stanno dando tantissimo, registro anche la crescita di Jovic“.

E poi: “Io all’Inter? Non posso non essere concentrato su quello che stiamo per fare. Altri discorsi preferisco non affrontarli, non penso che ad ottenere il massimo, la mia testa è proiettata a quello che dobbiamo andare a fare in questo periodo”.