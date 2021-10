Italiano: “Vlahovic è tornato gasatissimo. Sono stato chiaro con lui: a me interessa quello che farà in campo”

A due giorni dalla trasferta di Venezia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha avuto modo di analizzare la situazione attorno a Dusan Vlahovic e di introdurre la sfida contro i veneti. Queste le sue parole:

“Abbiamo spostato l’allenamento questa sera per dar modo ai sudamericani di recuperare: sarà il primo allenamento che faremo al completo. Rispetto alla gara con l’Atalanta abbiamo qualche allenamento in più per preparare la prossima gara. Non è facile per nessuno lavorare così ma abbiamo dimostrato di saper preparare bene le partite anche in queste situazione. Come sta Vlahovic? Dusan è tranquillo, è tornato gasatissimo per le vittorie della sua Nazionale dove ha fatto tre gol: adesso è tutto ok. Sono dell’idea che tutti dobbiamo cercare di essere una squadra che riesca a fare il massimo in campo e per dare il massimo dobbiamo essere sereni. Mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto qua. Non dobbiamo farci influenzare da niente. Ho parlato con il ragazzo, sono stato chiaro con lui, questo tipo di situazioni riguardano soltanto lui e la società: io sono protagonista di ciò che avviene in campo, a me interessa quello che potrà dare il calciatore. Vlahovic ha una fame impressionante e una voglia fuori dal comune ed io non posso che augurarmi che riesca a continuare così. Con serenità si fanno le cose in grande, senza di essa è tutto più difficile. Poche chance sotto porta per il serbo finora? Ovviamente piacerebbe a tutti mettere fronte alla porta tante volte gli attaccanti, noi stiamo lavorando per quello. E’ vero che a Udine nel primo tempo abbiamo fatto bene, come col Napoli: quando abbiamo il predominio dobbiamo crescere, per quello che proponiamo dobbiamo fare qualcosa in più per essere concreti e vogliosi di determinare. Nel primo tempo contro il Napoli negli ultimi 16 metri siamo stati pericolosi 4-5 volte. Possiamo fare male ai nostri avversari”.

E sul Venezia di Zanetti ha detto:

“Loro sono una squadra che sta iniziando a prendere consapevolezza della categoria: nelle ultime gare ha mostrato grande compattezza, è una squadra che riparte veloce e con efficacia. A questo dovremo fare attenzione: le partite le fai diventare facili solo alla fine, quando hai dato il massimo. I serbi hanno giocato con Lussemburgo e Azerbaijan hanno detto che sembravano gare scontate ma non c’è stato nulla di facile”.