Italiano: “Vlahovic sempre nel vivo del gioco, ci sta un piccolo momento negativo. Duncan straordinario con l’Inter, deve essere la normalità”

Attenzione anche alla difesa per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a un giorno dalla sfida con l’Udinese: “Abbiamo subito qualche gol di troppo, secondo me in situazioni in cui potevamo comportarci in maniera diversa. Non concediamo tanto ma veniamo subito castigati, soprattutto in qualche break possiamo leggere le situazioni in modo diverso. Già concedere poco è un pregio, in quel poco si deve essere bravi a non subire gol. Questo riguarda tutta la squadra, non solo portiere e difensori, perché la riconquista della squadra riguarda tutti. Mi dispiace in questo momento per Terzic, che è l’unico non schierato degli 8 difensori ma mai mollare, può capitare di venire chiamati in causa in qualunque momento”.

Una battuta sulla sua vita a Firenze: “Il fatto di fare l’allenatore di una squadra nuova e in un ambiente nuovo, è normale che cambi un po’ la vita. Personalmente ci tengo sempre a lavorare bene, sacrificarmi durante la settimana per ottenere il massimo nelle partite, per me è normale essere sempre sul pezzo. Mi preoccupa solo il bene della Fiorentina, devo pensare a far rendere i miei giocatori, a prepararli bene per qualsiasi avversario. Poi lavoro in una città fantastica, bellissima, non ci sono aggettivi per descriverla. La passione dei fiorentini che vedo in giro è bellissima, anche perché alimentare quell’entusiasmo deve essere uno di quegli obiettivi, mi è dispiaciuto perdere con l’Inter proprio per la presenza della gente.

Tema Vlahovic e il suo coinvolgimento: “E’ normale che un attaccante viva per il gol e quando non arriva abbia la smania di concretizzare. Non è sempre facile perché alle spalle trova Maksimovic, Palomino, Skriniar. Tutti lo affrontano con l’attenzione massima per 95 minuti. Con l’Inter ha avuto 3-4 situazioni da trasformare, viene coinvolto spesso a inizio manovra, sta lavorando bene e come detto all’inizio del percorso, non bisogna aggrapparsi solo a un uomo davanti. Nelle ultime partite abbiamo segnato con gli esterni, può capitare un momento negativo ma importante è che sia sempre dentro la partita, nel vivo del gioco”.

La crescita di Duncan: “Alfred è un professionista esemplare, lo conoscevo da avversario, ha delle qualità importanti con il suo mancino e ho apprezzato l’aspetto umano, dà sempre il 100%. Mi piace come comunica con i compagni, è un ragazzo contento, ha fatto un primo tempo straordinario martedì, quando era subentrato ha dato il via al secondo gol. Questa deve essere la normalità: determinare da subentrante e fare bene se gioca dall’inizio”.