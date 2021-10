Italiano: “Vlahovic spingerà al massimo, è un professionista serio. Poi c’è Kokorin, sono loro la nostra coppia”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Vlahovic è un professionista serio che ha ancora due anni di contratto, sul suo rendimento in campo mi auguro non influiranno su problemi extracalcistici. Darà tutto per la Fiorentina, quando scenderà in campo spingerà al massimo. In rosa abbiamo Kokorin, ma non voglio sentir parlare di sostituti di Dusan”

E ancora: “Al momento noi ci godiamo questa bella posizione in classifica, anche se per capirci qualcosa servono 12-15 partite. Abbiamo enormi margini di miglioramento. Questa Serie A è molto equilibrata e si farà guardare fino al verdetto finale”.

L’intervista completa la trovate sulle colonne del Corriere dello Sport in edicola stamani.