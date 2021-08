Italiano: “Vlahovic sta trattando il rinnovo con la società ma è convinto di far parte della Fiorentina. Si allena forte, non ci saranno problemi a giocare”

Ci siamo, vigilia del campionato e prima conferenza pre Serie A per Vincenzo Italiano, da tecnico della Fiorentina. Il tecnico è pronto per il debutto sulla panchina viola: “Sto sognando questa partita come tutti gli allenatori che preparano questa partita così importante, a livello personale, di squadra e di società. Si è cambiato qualcosa, anche tanto, domani abbiamo il nostro primo esame importantissimo contro una squadra fortissima, con il ritorno di un grandissimo allenatore. Vediamo domani come ci siamo preparati, con la giusta attenzione secondo me e cercheremo di mettere in difficoltà la Roma. Dobbiamo cercare di partire col piede giusto”.

Questione mercato aperto e Vlahovic ancora in ballo: “Penso che la situazione Dusan, rispetto all’ultima conferenza, non sia cambiata nel senso che Dusan sta trattando il rinnovo con la società, è convinto di far parte di questa squadra. Sono convinto che non ci saranno problemi a partire da domani, il ragazzo è concentrato e si allena sempre bene e forte. La trattativa sta capitando a lui ma è capitata a tanti altri calciatori. Deve risolvere questa sua questione ma sulla presenza e permanenza penso non ci siano problemi”.

Un accenno anche all’approccio che si aspetta dalla partita: “Difendere bene e attaccare benissimo è un qualcosa per dire che se non si gioca bene in entrambe le fasi e non si pensa a fare prestazione, è difficile vincere le partite. Prima di tutto la Fiorentina deve proporre quello che fa durante la settimana, fare tutto ciò che propone una partita di calcio nel migliore dei modi, mettendo qualità e furore. E poi cercare di portare a casa il risultato, è un esame molto importante per noi ma quello che mi interessa vedere è la giusta mentalità, la stessa della gara di Coppa Italia”.